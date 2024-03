F1, Helmut Marko: Red Bull vencer as 24 corridas do ano “seria bom”, mas “um passo de cada vez” | AutoSport

A Red Bull Racing começou a temporada de Fórmula 1 garantindo a vitória no Barém. Max Verstappen disse que a corrida, apesar de ter vencido por uma margem muito confortável, foi ainda melhor do que o inicialmente esperado, sentimento partilhado pelo consultor da Red Bull, Helmut Marko, que concordou que a equipa excedeu as suas expectativas no Grande Prémio e que é preciso dar um passo de cada vez.

O arranque impressionante de Max Verstappen deu um tom positivo à Red Bull, que pretende continuar a ter sucesso nas próximas corridas da época, mas Helmut Marko é um pouco cauteloso sobre o futuro.

“Depois do teste, pensamos que tínhamos um carro muito forte, mas tivemos problemas na quinta e na sexta-feira do fim de semana de corrida. No sábado o vento abrandou e isso ajudou-nos muito”, explicou o consultor da Red Bull ao Motorsport-Total.com. “Na corrida, os pontos fortes do nosso carro, a gestão de pneus e outras coisas do género foram evidenciados. E o Max, como sempre, esteve na sua própria classe”, acrescentou.

Sobre a possibilidade da Red Bull levar de vencida todos os 24 Grandes Prémios da temporada, foi mais cauteloso, sem descartar por completo essa hipótese. “Isso seria bom!”, disse Marko. “Mas vimos que não fomos bem sucedidos no ano passado. Estamos longe disso e o nosso principal objetivo continua a ser vencer os dois campeonatos. Vamos dar um passo de cada vez. Jidá é um circuito completamente diferente, com curvas muito rápidas. Se formos tão dominantes lá como fomos aqui [no Barém], então podemos olhar para o futuro com otimismo”, conclui.

