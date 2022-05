F1, Helmut Marko: Red Bull não gastou mais dinheiro que Ferrari e lembra acidentes de Sainz | AutoSport

A discussão do primeiro lugar do campeonato do mundo de Fórmula 1 também é feita fora de pista. Após a segundo vitória consecutiva de Max Verstappen, o responsável máximo da Ferrari, Mattia Binotto afirmou que a Red Bull teria de abrandar o ritmo de atualizações do RB18 tendo em conta o teto orçamental deste ano, estimando que a equipa adversária já teria gastado mais dinheiro que a Ferrari e possivelmente, 75% do orçamento para desenvolvimento do carro deste ano.

A resposta veio através de Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, que ao Motorsport-Total.com disse que a estimativa de Binotto era “absurda”.

“Planeamos as nossas atualizações de forma a perder sempre peso no carro, porque infelizmente ainda não atingimos o peso mínimo. Chegará com as próximas atualizações”. O austríaco acrescentou ainda que: “Não acho que estamos numa posição significativamente diferente da Ferrari a esse respeito. Especialmente tendo em conta, pergunto-me, o efeito de Carlos Sainz, que bateu com o seu carro várias vezes. Isso não será barato”.

Em termos do limite orçamental para este ano, Helmut Marko lembrou que o aumento dos custo dos transportes tem sido um problema com que têm de lidar, mas isso será igual em todas as equipas. “É verdade que o aumento dos custos de logística é um problema, mas isso é verdade não apenas para nós, mas também para a Ferrari e todas as outras equipas”.