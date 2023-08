F1, Helmut Marko: “Red Bull está a milhas da Ferrari e da Audi” | AutoSport

A Red Bull foi rápida em apoiar a intenção de implementar uma sistema de equivalência de potência para as diferentes unidades motrizes, o que deixou algumas suspeitas de que o motor da Red Bull para 2026 estaria com problemas no seu desenvolvimento. Helmut Marko refutou essa ideia.

Em declarações ao Motorsport-Total.com, o responsável pela Red Bull diz que tudo corre como previsto e que a Red Bull está à frente da Audi e da Ferrari:

“Não acho que estamos atrasados ​​tecnicamente. Conseguimos gente da Ferrari, Mercedes, Renault e Cosworth [para o departamento de motores]”, enfatiza o austríaco. “Temos a Ford como parceira no setor. Temos pessoas de ponta absoluta quando se trata de motores de combustão. E temos duas mentes muito brilhantes no lado elétrico. Em agosto, um motor de combustão completo com MGU-K e bateria está a ser testado. Estamos milhas à frente da Audi, estamos milhas à frente da Ferrari e a Mercedes está quase pronta.”