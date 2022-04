F1: Helmut Marko receia falta de paciência de Max Verstappen | AutoSport

Max Verstappen tem apresentado uma postura mais calma este ano, sem a pressão de ter de vencer um campeonato do mundo. Com o título no bolso, Verstappen tem encarado a competição de forma mais leve, apesar da sede de vitórias se manter. No entanto, esta calma pode terminar se os problemas de fiabilidade se mantiverem.

Helmut Marko afirmou que Max Verstappen está mais calmo agora, mas que se as desistências continuarem, o neerlandês pode-se tornar numa “bomba relógio”:

“Ele está muito mais calmo”, disse Marko à emissora austríaca ORF. “Após a sua desistência [na Austrália], regressou às boxes e discutimos as coisas calmamente. No entanto, neste caso, sabíamos que podíamos deparar-nos com esse problema, porque também tivemos de lidar com isso na qualificação, pelo que não foi uma completa surpresa. Ele é um piloto emocional e apaixonado que dará sempre a sua opinião. Mas, na minha opinião, ele está muito mais calmo, mais calmo do que no passado. Se não ganharmos de novo em breve, então ele é de facto uma bomba relógio!”