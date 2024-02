F1, Helmut Marko: RB20 é “muito, muito, muito impressionante” | AutoSport

Helmut Marko ficou impressionado com o desempenho do Red Bull RB20 e o potencial de desenvolvimento do monolugar para a temporada de 2024 da Fórmula 1, no primeiro dia dos testes no Barém. Max Verstappen liderou a tabela de tempos no primeiro de três dias de testes e o consultor da Red Bull viu nisso um sinal positivo para o que pode vir durante o resto do ano.

A primeira impressão do RB20 foi “muito, muito, muito impressionante”, disse o consultor da Red Bull, acrescentando que não houve problemas de maior no primeiro dia de testes em pista. Helmut Marko esclareceu que “o conceito funciona. Isso foi o mais importante. O carro reage e já podemos pensar em como o desenvolver”, referindo-se ao design revelado ontem.

Admitindo que foi um risco alterar tão profundamente o monolugar, Helmut Marko salientou que o RB20 “reage exatamente como esperado sempre que mudamos alguma coisa. Por isso, já o podemos afinar. Não parece que a mudança de conceito vá resultar em problemas dramáticos no arranque” da temporada.

Apesar de impressionado com o RB20 e o que fez Max Verstappen no primeiro dia no Barém, Marko não esqueceu a concorrência, principalmente a Mercedes. “A fiabilidade é inacreditável e em termos de desempenho dos pneus, a Ferrari parece ter, novamente, mais problemas do que nós. O McLaren também parece um pouco mais sensível. Na Mercedes não sei o que fizeram [que programa de testes], são certamente mais rápidos do que nos mostraram, mas podemos estar confiantes”, concluiu.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA