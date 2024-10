F1: Helmut Marko quer um jovem piloto ao lado de Max Verstappen

Helmut Marko deu a entender que o alinhamento ideal de pilotos da Red Bull para 2025 poderia incluir um piloto do programa júnior ao lado de Max Verstappen.

Apesar de ter sido confirmada a permanência de Sergio Perez e Daniel Ricciardo na Red Bull após a pausa de verão, Ricciardo foi, entretanto, substituído por Liam Lawson, um júnior da Red Bull, na VCARB, a equipa irmã.

Marko indicou que o desempenho de Lawson contra Yuki Tsunoda irá determinar as futuras decisões do piloto, com o neozelandês a poder substituir Perez se este impressionar. Isto poderá abrir uma vaga para outro piloto júnior, como Isack Hadjar ou Ayumu Iwasa, na VCARB.

Marko deixou claro para que lado está inclinado, com Max Verstappen a permanecer na Red Bull e “idealmente com alguém do nosso programa júnior [ao lado dele]. A juventude é novamente moda”, acrescentou. “O que costumávamos fazer, agora está a ser feito pela Mercedes com Antonelli, Haas com Bearman, e também espero que [Franco] Colapinto acabe em algum lugar. Ele foi atirado para a pista [pela Williams] e fez três grandes corridas.”

Pérez já afirmou várias vezes que pretende ficar na F1 mais tempo e que tem contrato com a Red Bull, mas se mantiver as prestações que tem tido, será difícil manter a posição, especialmente se Liam Lawson voltar a ser competitivo nas últimas corridas do ano.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA