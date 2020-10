F1: Helmut Marko quer regras de motores “congeladas até final de 2021”

A Red Bull Racing quer que a Fórmula 1 congele as regras das unidades de potência após a próxima temporada, de modo a conseguir utilizar os motores Honda, após a partida do construtor japonês no final de 2021.

Com a Honda a sair no final de 2021 da Fórmula 1, a Red Bull indicou que, em vez de mudar de fornecedor, pode procurar utilizar os motores Honda, com o construtor japonês a prestar assistência, mas sem os desenvolver.

Ao motorsport-magazin, Helmut Marko afirmou: «Queremos encontrar uma solução até ao final de novembro e ter os próprios motores é uma prioridade, mas isso só pode ser realizado se as regras forem ‘congeladas’, pelo menos até ao final de 2021».

No entanto, Marko deixou claro que a Red Bull só está preparada para manter os motores atuais, e não para os desenvolver, o que significaria custos adicionais: «Este motor é muito complexo e só manter e montar já é complicado. Sem o desenvolvimento do centro tecnológico de Sakura não nos é possível. Não queremos fazê-lo nem o conseguimos financiar».

Quanto há hipótese de outro fabricante, Marko respondeu: «Estamos a ver tudo, mas a prioridade é o projeto Honda. Ainda há muitas questões a resolver com eles. Desde que a Honda seja uma possibilidade, não falaremos com os outros [Ferrari e Renault]».