F1: Helmut Marko pode sair da Red Bull | AutoSport

Apesar de para já serem apenas rumores, Helmut Marko parece não estar 100 por cento seguro que vai permanecer na Red Bull em 2024. Foram públicas algumas desavenças com Christian Horner, falou-se numa grande luta pelo poder nos bastidores do programa de Fórmula 1, algo que faz sentido tendo em conta o desaparecimento de Didier Mateschitz. A morte do líder de sempre da empresa de bebidas energéticas pode ter levado a nova gestão a tentar perceber como funcionava a estrutura e pode ter detetado redundâncias. O que justificaria o ‘confronto’.

Recentemente, Max Verstappen disse que a Red Bull não deveria querer continuar sem Helmut Marko, acrescentando que não o deixaria cair, e numa entrevista recente ao jornal Osterreich, Marko deu a entender que pode não ficar na Red Bull em 2024: “Depois da temporada haverá uma discussão geral sobre o que eu faço. É comum as pessoas discutirem o que vai acontecer no futuro depois de uma temporada. Sempre foi assim.”

Nos ‘mentideros’ diz-se que Marko não se dá tão bem com Mark Mateschitz, filho do falecido fundador da Red Bull, Dietrich Mateschitz, ou mesmo com o novo CEO, Oliver Mintzlaff