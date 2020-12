F1, Helmut Marko: “Pérez tem um bom conhecimento do motor Mercedes”

Não é novidade para ninguém que Alex Albon, Nico Hulkenberg e Sergio Pérez eram os únicos três candidatos ao segundo carro da Red Bull para 2021 e contas feitas, a escolha recaiu em Pérez, sem grande surpresa. Alex Albon mostrou que, para já, não tem estofo para o que se pretende de um segundo piloto da Red Bull, e mesmo que não existisse a possibilidade Pérez, provavelmente seria Hulkenberg o escolhido.

Mas com Pérez disponível, não deve ter sido necessário aos homens da Red Bull queimarem muitos neurónios. Helmut Marko revelou que Hulkenberg foi “definitivamente um candidato sério” para substituir Alex Albon: “Analisámos cuidadosamente os pontos fortes e fracos dos três candidatos que eram Alexander Albon, Sergio Perez e Nico Hulkenberg” e à Servus TV revelou que a Red Bull precisava de um colega de equipa mais competitivo para Max Verstappen: “Para ganhar o Campeonato do Mundo, são necessários dois carros que possam andar na frente, trata-se de estratégia e Perez está na melhor forma da sua vida. Ele faz uma incrível gestão de pneus, e para além disso tem um bom conhecimento do motor Mercedes” disse Marko, sendo este mais um ponto a favor do mexicano.