F1, Helmut Marko: Pérez “continua a ser a nossa melhor solução”

O austríaco garantiu ainda que os rumores que davam conta que a manutenção do piloto mexicano “se deve ao desejo da Liberty Media que ele corra no México, não são verdadeiras”. Marko acrescentou que a “escolha de piloto não se baseia nas intenções da Liberty”.

Na coluna de opinião mais recente do consultor austríaco da Red Bull na publicação Speedweek, Marko reforçou que “Pérez não precisa de se tornar mais rápido, mas sim mais consistente” para continuar na equipa. No entanto, “e tendo em conta as alternativas”, escreve Helmut Marko, “continua a ser a nossa melhor solução”.

