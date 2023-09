F1, Helmut Marko pediu desculpa a Sergio Perez | AutoSport

Que Helmut Marko é uma pessoa que sempre disse o que tinha a dizer, todos sabemos, mas de vez em quando vai para lá da polémica e foi o que sucedeu desta feita ao fazer comentários que foram considerados xenofobistas, ou mesmo racistas, segundo alguns, dizendo que os problemas de Sergio Pérez advinham do facto de ser sul-americano, que por acaso nem é pois o México fica na América do norte: “não se concentra como Max (Verstappen) ou Sebastian (Vettel).” disse-o numa entrevista à Servus TV, durante o GP de Itália, atribuindo a falta de desempenho à sua etnia.

Depressa foi confrontado com isso respondendo “Não foi isso que quis dizer. O que eu quis dizer é que um mexicano tem uma mentalidade diferente da de um alemão ou de um holandês”, mas mais tarde percebeu que tinha de pedir desculpa pelo que disse, pois quanto mais tentava justificar-se, pior ficava, e por fim apresentou um pedido de desculpas formal em forma de comunicado de imprensa: “Gostaria de pedir desculpa pelo meu comentário ofensivo e deixar claro que não acredito que se possa generalizar sobre pessoas de qualquer país, qualquer raça, qualquer etnia. Estava a tentar deixar claro que o desempenho do Checo (Pérez) flutuou este ano, mas que era errado atribuir isso à sua herança cultural”.