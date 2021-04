F1, Helmut Marko: “O ritmo de Sergio Perez foi igual ao de Max Verstappen”

Helmut Marko voltou a elogiar a prestação de Sergio Pérez na sua primeira corrida pela Red Bull. O conselheiro da equipa afirmou que o mexicano conseguiu colocar em pista um ritmo semelhante ao de Verstappen:

“O ritmo de corrida do Sergio estava ao mesmo nível de Verstappen”, disse Marko ao Formel1 a respeito do novo piloto da Red Bull. “Eles fizeram os mesmos tempos em ar puro. Infelizmente, não resultou na qualificação. Sergio perdeu a maior parte do tempo para a Verstappen numa curva, nomeadamente na Curva 1. Esse já era o caso nos testes”.

Embora Perez tenha perdido tempo para o seu colega de equipa na Curva 1, ele foi mais rápido do que o holandês no sector final.

“No último sector ele foi ainda mais rápido do que o Verstappen!”, declarou Marko. “Mas agora é importante que ele consiga juntar tudo durante uma volta inteira. Estamos portanto convencidos de que ele estará muito mais próximo da Verstappen na qualificação no futuro”.