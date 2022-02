F1, Helmut Marko: “O feedback da Honda é muito positivo” | AutoSport

Helmut Marko mostrou-se satisfeito com o feedback que tem recebido do Japão. A Honda está a trabalhar arduamente na nova unidade motriz que irá equipar os carros da Red Bull e Alpha Tauri e para já as notícias que chegam de Sakura são animadoras:

“As coisas parecem muito positivas”, disse Marko ao Kleine Zeitung da Áustria. “A proporção de combustível sintético foi aumentada de cinco para dez por cento este ano. Isto já exigiu muitas mudanças. Mas Honda deu um feedback promissor. A Honda já não está no carro, mas os japoneses estão a ajudar-nos”.