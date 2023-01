F1, Helmut Marko: “o ambiente na Mercedes é tenso” depois da saída de James Vowles | AutoSport

O novo chefe de equipa da Williams, que considera que “a equipa tem um potencial tremendo”, prepara-se para assumir as rédeas da estrutura já no próximo dia 20 de fevereiro, mas segundo o consultor da Red Bull, Helmut Marko, a saída de James Vowles da Mercedes, onde era responsável pela estratégia, terá provocado tensão em Brackley, até porque poderá não mudar-se sozinho para a sua nova casa.

Em entrevista à publicação Sport1.de, Helmut Marko afirmou que tem informações que dão conta que Vowles não quer tornar a Williams uma espécie de equipa B da Mercedes, algo que o próprio explicou após o anúncio. Segundo Marko, “Vowles foi de livre vontade e – assim se diz – leva até bons engenheiros com ele. As minhas fontes dizem-me que é por isso que o ambiente na Mercedes é tão tenso”.Sem Vowles na Mercedes, o consultor da Red Bull continua a acreditar que “a Mercedes será nosso maior adversário na hora de defender o nosso título”, reforçando o que anteriormente tinha dito.

Após a confirmação da saída de James Vowles da Mercedes para assumir as funções que pertenciam a Jost Capito na Williams, Toto Wolff dizia sentir-se “muito confortável na estrutura que avança” e que a perda do responsável pela estratégia não se tornava numa fraqueza para a equipa.