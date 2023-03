F1: Helmut Marko nega qualquer problema entre Max Verstappen e a Red Bull | AutoSport

O fim de semana do Grande Prémio da Arábia Saudita estava a correr bem para Max Verstappen até chegar à Q2 da sessão de qualificação, quando um problema no RB19 o tirou de vez de pista, tendo que arrancar para a corrida desde o 15º posto da grelha de partida. No final da sessão, o piloto neerlandês faltou ao normal ‘debrief’ da equipa, regressando ao hotel onde estava hospedado e durante a corrida, quando já estava na vice-liderança, Verstappen quis rodar sempre mais rápido do que aquilo que o seu engenheiro de corrida lhe indicava, numa aparente nova desobediência às ordens de equipa, como aconteceu em Interlagos em 2022.

Negando qualquer desentendimento entre piloto e equipa, Helmut Marko afirmou que a falta de comparência de Verstappen na reunião da equipa de análise da qualificação no final do dia de sábado se deveu a ainda estar a recuperar do problema de saúde que o atingiu durante a semana anterior.

“O Max tinha acabado de passar por um mau momento causado pela gripe. Viram como estava quando saiu? Não estava realmente bem na altura. Queria ir para a cama o mais depressa possível”, esclareceu Marko à publicação austríaca OE24.

O consultor da Red Bull salientou que durante a corrida, tanto Sergio Pérez como Max Verstappen se mantiveram “fiéis às instruções” da equipa. “De um modo geral, ambos se mantiveram fiéis às instruções. Com cinco voltas pela frente, foi-lhes dito que podiam rodar dentro daquele ritmo. Pérez é taticamente bom, também quis ficar com a volta mais rápida no final, mas teve um pequeno momento no primeiro setor e foi o fim da mesma. Temos dois pilotos de topo e temos de nos assegurar de que nos afastamos na frente antes que a penalização do túnel de vento possa fazer a diferença”.

Uma boa recuperação durante as 50 voltas do GP, colocou Max Verstappen no segundo posto final, atrás de Sergio Pérez e somando um ponto extra, que lhe dá ainda a liderança na classificação do campeonato do mundo de pilotos, com o seu companheiro de equipa a apenas 1 ponto de diferença.