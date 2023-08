F1: Helmut Marko nega corte salarial de Pérez e diz que se trata de uma invenção | AutoSport

Helmut Marko negou que exista uma cláusula no contrato entre equipa e Sergio Pérez, que possa levar a um corte do salário auferido pelo mexicano, afirmando ainda que se tratou de mais uma invenção sobre a equipa e pilotos de Milton Keynes.

O jornal De Telegraaf deu conta, no passado sábado, que uma cláusula no contrato de Pérez permitiria a redução do seu salário já em agosto, por causa da diferença pontual para Max Verstappen, seu companheiro de equipa na Red Bull.

Apesar das férias de verão, Helmut Marko não deixou de comentar esta notícia, negando-a categoricamente. “Não sei de onde isso saiu”, disse o austríaco ao F1 Insider. “É completamente inventado. Os contratos são regulados com muito rigor. Não haverá cortes salariais”:

Admitindo que Pérez esteve numa fase menos boa durante a primeira metade da temporada, o consultor da Red Bull recordou que o desempenho do piloto mexicano foi melhor nas últimas duas provas e que neste momento “Verstappen é imbatível. Não pode ser batido por Pérez, nem por qualquer outro piloto”. Helmut Marko esclarece que “Max está a conduzir numa liga à parte, portanto, não há razão para pensar em medidas que afetem Pérez. Ainda tem um contrato com a Red Bull para 2024”.