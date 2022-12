F1: Helmut Marko não vê Sergio Pérez a “desafiar Max” | AutoSport

Sergio Pérez disse algumas vezes acreditar que pode discutir com o seu companheiro de equipa Max Verstappen as vitórias e o título mundial de Fórmula 1, mas Helmut Marko tem dificuldades em acreditar nisso neste momento. O consultor da Red Bull explicou que dificilmente alguém conseguirá bater o bicampeão do mundo num futuro próximo, admitindo porém, que ainda necessitam de um fim de semana perfeito para bater Ferrari e Mercedes, tendo que trabalhar durante este inverno em pormenores que vão fazer a diferença.

“’Checo’ pode certamente ganhar uma corrida ou duas”, explicou Marko ao jornal Bild sobre a situação entre os dois pilotos. “Mas de momento não vejo que possa desafiar Max durante uma época inteira. No geral, não vejo que alguém o possa fazer atualmente”.

Pérez ajudou a Red Bull a dominar a época com 2 das 17 vitórias da equipa este ano. No entanto, a equipa de Milton Keynes teve um início de temporada complicado, tendo tido alguns problemas de fiabilidade nas primeiras corridas. “Queremos ser igualmente dominantes em 2023, e mesmo que seja muito difícil, há sempre espaço para melhorias”, salientou Helmut Marko. “Precisamos melhorar em termos de fiabilidade. Nas três primeiras corridas, tivemos três problemas técnicos que resultaram em abandonos e no Brasil, o set-up não foi o correto. Tivemos uma época excecional, mas nem tudo foi perfeito e ainda precisamos de ter um dia perfeito para vencer Mercedes e Ferrari”, concluiu Marko.