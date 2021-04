F1, Helmut Marko: “Não sei porque temos tantas escapatórias”

Helmut Marko comentou novamente sobre o incidente no Bahrein entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. A ultrapassagem fora dos limites de pista continua a dividir opiniões e o conselheiro da Red Bull não entende a necessidade de tantas escapatórias.

“Quando se olha para tudo, é preciso concluir que Hamilton e [Valtteri] Bottas foram pelo menos cinco ou seis vezes mais com quatro rodas fora das linhas brancas naquela curva quatro. Isso foi porque a Mercedes lhes pediu para tirarem dois décimos por volta”, disse Marko à Motorsport.com. “Interpretámos essa linha de orientação com um pouco de rigor excessivo. Mas a certa altura perguntámos à direção da corrida: ´Isso é permitido e podemos fazer isso também?´ A resposta foi ‘não, na verdade não’. Em suma, foi um assunto um pouco indefinido. As sanções não foram aplicadas, enquanto o tempo foi inegavelmente poupado [por parte dos homens da Mercedes]”.

E como se poderia evitar uma repetição no futuro? Em teoria, isso é fácil, de acordo com Marko:

“É completamente desnecessário”, disse ele. “Há aí espaço mais do que suficiente. Se nos limitarmos a colocar ali um muro, ficará resolvido. Qualquer pessoa que bata no muro danificará o seu carro. Não compreendo porque temos tantas escapatórias em circuitos e porque não criamos um limite claro”.