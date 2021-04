F1, Helmut Marko: “Não podem provar que as regras nos afetam menos”

Tanto responsáveis da Mercedes como a Aston Martin já vieram a público revelar que a ‘ligeira’ alteração’ de regras de 2020 para 2021 foi suficiente para que a competitividade dos seus monolugares se alterasse substancialmente.

Do lado da Mercedes as vozes que se ouviram foram pouco contundentes o que não sucedeu com a Aston Martin, que se ‘atirou’ violentamente à FIA, através de Otmar Szafnauer: “Nunca houve uma votação sobre a decisão. Se houvesse, não teria havido maioria”.

Como se percebe, esta situação pode ter alterado a correlação de forças, mas Helmut Marko nega: “Que [a mudança de regras] nos afecta menos é especulação e nada pode ser provado”, disse Marko ao Motorsport-Total.com, explicando depois o raciocínio por trás das mudanças do lado da Pirelli, que ao tornar os pneus mais duros, contribuiu também para as mudanças que se veem: “O argumento principal veio da Pirelli ao dizer que a carga [nos pneus] não deveria ser demasiado elevada,” acrescentando depois que se a Mercedes tem queixas: “Enquanto a Mercedes teve a vantagem que todos viam, não falava do conceito do seu carro, mas agora mudou. Se houve alterações nos regulamentos, eles têm que se adaptar”.