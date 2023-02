F1: Helmut Marko não nega os rumores da possível venda da Alpha Tauri | AutoSport

Ontem surgiu a notícia que dava conta da possível venda da Alpha Tauri, uma vez que a direção da Red Bull (marca de bebidas energéticas) não estava contente com a relação custo / benefício da operação. Helmut Marko não negou essa possibilidade.

Segundo os relatos do Auto Motor und Sport, a direção da Red Bull (marca) está descontente com o facto de gastar mais dinheiro com a Alpha Tauri do que com a Red Bull (equipa campeã que recebe mais dinheiro dos prémios e certamente dos patrocinadores), com resultados menos interessantes. Os novos responsáveis da Red Bull questionam a assim a relação custo / benefício da Alpha Tauri. Neste momento, estarão em cima da mesa dois cenários: um, a mudança da Alpha Tauri para Inglaterra, fechando a sede de Faenza, onde o carro é feito (o departamento de aerodinâmica está sediado no Reino Unido), um investimento que poderá trazer poupanças a médio prazo, ou a venda da equipa.

Marko não negou a possibilidade da venda, o que pode ser um sinal de que esta época pode ser decisiva para o futuro da Alpha Tauri:

“Geralmente não comentamos sobre rumores”, disse ele à Sky. “[Mas] também é compreensível que a AlphaTauri não possa estar satisfeita com o que alcançou no ano passado, nono lugar no campeonato dos construtores. Mas tal decisão cabe inteiramente aos acionistas. Se a equipa não tiver um bom desempenho, então também não ajuda”.

“Pensamos em como aumentar a eficiência”, acrescentou Marko. “E quando se tem uma equipa que vence o campeonato mundial e a outra está apenas no nono lugar, estas sinergias não parecem funcionar corretamente. O resultado global não é satisfatório. Como empresários, os nossos acionistas tomarão a decisão certa”.