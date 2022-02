F1: Helmut Marko não está convencido da valia de George Russell | AutoSport

Continuam os Mind Games! Depois de recentemente ter dito que Valtteri Bottas é mau nas ultrapassagens e quase ao mesmo tempo destacou (naturalmente) o seu piloto, Max Verstappen ao dizer que este é fantástico, Helmut Marko veio agora dizer que ainda não está convencido com o ritmo de corrida de George Russell, deixando no ar a possibilidade de ser “fogo fátuo”.

Se Marko tem razão ou não, vamos ver, mas a verdade é que isto são apenas os já célebres Mind Games, que bastas vezes são utilizados para ‘entrar’ na cabeça dos pilotos. Há milhares de exemplos na história da F1. O facto de Helmut Marko questionar se George Russell é merecedor de todo o entusiasmo que rodeia a sua chegada à Mercedes, é provavelmente um caso em que as palavras são a antítese do que verdadeiramente se pensa. Se não lhe fizesse nenhuma diferença, provavelmente nem tocava no seu nome: “Agora vamos ver o que o Sr. Russell vai fazer na Mercedes e se os elogios que recebeu antecipadamente se justificam”, disse o conselheiro da Red Bull à revista Autorevue. “Quero ver isso! É verdade que não há discussão na qualificação, ele é sensacional aí, mas se olharmos para a sua velocidade de corrida, ele não estava muito à frente do Latifi”, disse.