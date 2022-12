F1, Helmut Marko: “Não entendo a mudança na Ferrari” | AutoSport

A mudança de liderança na Ferrari já ia sendo pedida e acabou por se concretizar no final desta temporada, com a saída de Mattia Binotto, que resultou na entrada de Frédéric Vasseur. Mas Helmut Marko acredita que a Ferrari ficou enfraquecida com a mudança.

O conselheiro da Red Bull não poupou elogios a Binotto e mostrou-se perplexo com a mudança operada em Maranello. Binotto sempre foi muito respeitado no paddock da F1 e esse respeito faz-se notar nas declarações de Marko:

“No caso da Ferrari, não compreendo bem a mudança. Classifico Binotto como um excelente técnico e político. Ele ficou sobrecarregado com a tarefa. Mas teria sido o suficiente dar-lhe um diretor-desportivo que o apoiasse na pista e com a estratégia. Com o novo homem, que tem muitos outros empregos, vejo um enfraquecimento para a Ferrari”.