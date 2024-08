F1, Helmut Marko: “Não creio que a grande solução surja em Zandvoort”

Com o regresso da Fórmula 1 ao Grande Prémio dos Países Baixos, em Zandvoort, a Red Bull enfrenta desafios com o seu carro RB20. Helmut Marko, o conselheiro da Red Bull para os desportos motorizados, admitiu que a equipa está a ter dificuldades para recuperar o equilíbrio que tinha no início da época, com as recentes corridas a verem a Mercedes e a McLaren aproximarem-se. A pausa de verão, que interrompeu o desenvolvimento, veio agravar as dificuldades.

Marko enfatizou a importância da qualificação em Zandvoort, onde as ultrapassagens são difíceis, observando que o forte desempenho de Max Verstappen nos últimos anos pode ser fundamental. Apesar das recentes vitórias da Red Bull na Áustria e em Spa, a equipa reconhece que a competição se intensificou, particularmente com a Mercedes a vencer três dos últimos quatro Grandes Prémios.

“Durante a pausa de verão, não se passa nada durante duas semanas, o que significa que não é possível trabalhar no carro”, disse o conselheiro de desporto automóvel da Red Bull à Speedweek. “Temos de resolver os nossos problemas e descobrir onde está a falha, porque já não temos o equilíbrio no carro, se compararmos a situação atual com as três primeiras corridas. É difícil estimar a rapidez com que isto vai acontecer. Não creio que a grande solução surja em Zandvoort. Estamos a fazer um brainstorming intensivo e também temos várias ideias. Mas ainda não posso dizer o que vamos implementar e como.

Uma coisa é certa: a qualificação em Zandvoort vai ser decisiva, porque as ultrapassagens são quase impossíveis lá. E o Max pode muito bem conseguir uma boa qualificação, porque ele tem estado bem lá recentemente. Fomos os mais rápidos na Áustria e também em Spa. Na Hungria, faltaram apenas alguns centésimos, por isso já nos estamos a queixar a um nível elevado.”

A Red Bull está sob pressão para resolver os problemas do seu carro, mas Marko não espera uma solução rápida para Zandvoort. As próximas corridas, com as suas diferentes exigências aerodinâmicas, serão fundamentais para a Red Bull compreender e resolver os problemas de performance do seu carro.