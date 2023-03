F1, Helmut Marko: “Mercedes perdeu o norte” | AutoSport

O arranque de época falhado por parte da Mercedes continua a dar que falar e Helmut Marko não iria perder a oportunidade de comentar a atualidade de uma equipa adversária. O responsável da Red Bull traçou um cenário negro para a Mercedes.

Com um carro que voltou a não corresponder às expetativas criadas, a Mercedes procura agora soluções para voltar a ser competitiva, mas essas soluções não são fáceis de encontrar, mais ainda com um limite orçamental. Marko acredita que a equipa perdeu o norte e que recuperar não será fácil:

“A Mercedes tem mais do que um obstáculo, isso é claro”, disse Marko ao OE24. “Eles não fizeram qualquer progresso em relação à época passada. Se olharmos para as diferenças, foi mesmo um passo atrás. Eles parecem ter perdido o norte. Estou curioso para ver o que vão fazer agora. Por causa do limite de custos, é um problema desenvolver o carro rotineiramente. Como é que se faz um carro completamente novo? A menos que consigam um “golden shot” (resolvam os problemas todos de uma vez), o que eu não acredito após experiências recentes”.