F1, Helmut Marko: “Max Verstappen tem uma cláusula de saída” | AutoSport

Max Verstappen renovou contrato com a Red Bull recentemente, com um novo contrato válido até 2028, numa ligação que se espera longa. No entanto, há uma clausula que permite a Max Verstappen libertar-se do compromisso com a sua equipa.

Helmut Marko explicou que o contrato tem uma clausula que permite a Verstappen sair da equipa, se a performance da estrutura piorar. Isto mostra o quanto a Red Bull queria ficar com Verstappen pois, além do valor astronómico do contrato e da sua duração, o piloto pode sair quando a performance da equipa não for condizente com as suas aspirações.

“Se a Red Bull tiver um abaixamento de performance, tal como em 2014, então existe uma cláusula de fuga”, disse Marko numa entrevista ao formel1.de. “O Max é uma peça importante no xadrez da F1. Não é surpreendente que os fabricantes tenham isto em conta”, acrescentou Marko, sugerindo que pode haver realmente uma ligação entre a renovação do piloto e a entrada de uma marca, nomeadamente a Porsche, que tem sido associada à Red Bull. “Por conseguinte, era importante para a Red Bull poder dizer que tinha contrato com o melhor piloto até 2028. Se tivermos alguém como Max nas fileiras, isso tem um efeito positivo sobre o resto da equipa e os parceiros da equipa”, insistiu ele.

“Está tudo ainda em aberto”, foi a resposta do austríaco quando pressionado a comentar os relatórios Porsche, mantendo: “Faz sentido que sejamos o parceiro mais atrativo para os fabricantes”.