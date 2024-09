F1, Helmut Marko: “Max Verstappen tem de se adaptar”

Helmut Marko, da Red Bull, admitiu que Max Verstappen precisa de mudar a sua abordagem se quiser manter o seu título de Fórmula 1.

Verstappen não conseguiu vencer nas suas últimas oito corridas, reduzindo a sua vantagem no campeonato para 52 pontos a seis corridas do fim. Lando Norris, da McLaren, emergiu como o seu principal adversário, terminando recentemente à frente de Verstappen e assegurando a sua segunda vitória em quatro corridas no Grande Prémio de Singapura.

Verstappen tem tido dificuldades com o desempenho do seu carro nesta temporada, e Marko enfatizou que ele precisa de se adaptar mentalmente aos desafios de competir no meio-campo, reconhecendo a pressão que o holandês está a enfrentar dentro e fora da pista.

“Saber que o carro não é capaz de vencer neste momento é algo a que ele tem de se adaptar. É preciso força mental e capacidade de condução para lidar com isso, e ele terá de abordar a situação de forma diferente.”