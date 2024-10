F1, Helmut Marko: “Max Verstappen não é como Fernando Alonso ou Lewis Hamilton”

O conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, expressou ceticismo sobre o futuro a longo prazo de Max Verstappen na Fórmula 1, sugerindo que o piloto neerlandês não deverá correr até aos 40 anos, como Fernando Alonso ou Lewis Hamilton.

Marko atribuiu isso ao desejo de Verstappen de estar inserido num ambiente confortável e agradável, enfatizando que, embora vencer seja importante para ele, não é seu único foco. Marko salientou que as recentes controvérsias de Verstappen, como o incidente com palavrões no Grande Prémio de Singapura, realçam a sua perspetiva sobre o desporto, sugerindo que esses fatores influenciarão a sua decisão de continuar a correr.

“Max não é como Alonso ou Hamilton”, disse Marko à ORF. “Eles correm enquanto a sua condição física lhes permite participar. E sim, ele [Verstappen] está muito interessado em ganhar. Mas quer tenha quatro, cinco ou seis campeonatos do mundo, isso não está em primeiro plano para ele. Ele quer desfrutar e entusiasmar-se com o seu desporto. Ele quer um ambiente onde se sinta confortável. É assim que as coisas são”.