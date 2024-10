F1, Helmut Marko: “Liam Lawson é um homem para o futuro”

“Uma estreia muito boa”, disse ele à Sky Deutschland. “Isso já era evidente na Q1, onde ele fez o terceiro melhor tempo. Ele esteve sempre em controlo e fez grandes manobras de ultrapassagem. É preciso pôr os jovens no carro e as coisas funcionam. Ele é definitivamente um homem para o futuro”.

Ele teve algumas discussões com Fernando [Alonso]”, disse Horner. “Acho que se te estás a envolver numa discussão e a dar cotoveladas ao Fernando na tua primeira corrida de regresso, estás a fazer tudo bem. E acho que ele fez uma corrida excecional, do 19º ao 9º lugar. Ele foi rápido. Foi corajoso. E penso que foi um excelente regresso para ele”.

Começando em 19º devido a uma penalização de 60 lugares na grelha devido a uma mudança de motor, o neozelandês ganhou 10 posições para terminar em nono, ganhando pontos. Lawson também registou o terceiro tempo mais rápido na Q1, atrás de Max Verstappen e Charles Leclerc. Horner admirou a sua coragem e corrida agressiva, especialmente as suas batalhas com o veterano Fernando Alonso. O conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, também elogiou Lawson, chamando-lhe um talento promissor para o futuro.

