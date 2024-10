F1, Helmut Marko: “Lando Norris tem algumas fraquezas mentais”

A reta final da temporada de Fórmula 1 promete um espetáculo emocionante em que a indefinição dos campeonatos vai prender os adeptos aos ecrãs, algo que não se via desde a batalha entre Verstappen e Hamilton em 2021.

Max Verstappen tem 52 pontos de vantagem sobre Lando Norris, com 174 pontos em jogo. Embora a McLaren tenha o melhor carro do momento, o conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, duvida que Norris possa ganhar o título devido a alegadas “fraquezas mentais”.

Marko elogiou a força mental de Verstappen e disse que o neerlandês é o favorito para vencer o campeonato. Apesar dos pontos fortes da McLaren, a Red Bull também pode jogar as suas cartas, com Marko a apontar que Norris não está totalmente preparado para ganhar um título mundial, citando alguns rituais que o britânico realiza antes das corridas. A seis corridas do fim, tudo está em aberto, mas o campeonato ainda é incerto.

“Verstappen é o melhor, é o mais rápido e, acima de tudo, tem a força mental para lutar pelo campeonato do mundo, mais do que Charles Leclerc e Lando Norris”, explicou o conselheiro da Red Bull, que quando questionado sobre quem vê como campeão respondeu sem hesitar: “Verstappen”. “Sabemos que Norris tem algumas fraquezas mentais. Li sobre alguns dos rituais que ele precisa de fazer para ter um bom desempenho no dia da corrida”, disse.