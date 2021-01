F1, Helmut Marko: “Já não somos a equipa de apenas um homem”

Com a saída de Daniel Ricciardo no final de 2018 da Red Bull Racing, Max Verstappen passou a ser o piloto principal. Como substituto do australiano, Pierre Gasly não conseguiu estar à altura da situação, sendo substituído a meio de 2019 por Alex Albon.

Apesar dos melhores resultados de Albon, em comparação com Gasly, o tailandês nunca conseguiu fazer frente, nem ajudar, Verstappen, que em 2020 foi o único que ainda conseguiu levar alguma luta aos Mercedes de Valtteri Bottas e Lewis Hamilton.

Para 2021, espera-se que a contratação de Sergio Pérez mude essa tendência e que a Red Bull Racing consiga levar uma luta mais consistente à Mercedes e que Verstappen tenha alguém que o desafie mais.

Em entrevista à RTL, Helmut Marko afirmou: “Agora, temos um piloto que estará perto do Max, por isso já não somos uma equipa de apenas um homem. Essa fraqueza já foi eliminada”.

“Da Honda, estamos a ter dados positivos em termos de rendimento e o nosso chassis sofreu mais desenvolvimentos este inverno”, afirmou Marko.