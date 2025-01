F1: Helmut Marko já estabeleceu objetivos para Liam Lawson

“Tendo em conta que dentro da equipa ele está a competir contra o que é atualmente o melhor piloto de Fórmula 1 deve evitar o que muitos outros companheiros de equipa de Max fizeram, onde tentaram encontrar soluções na tecnologia, com algumas afinações absurdas e jogadas estratégicas. É preciso aceitar que ele é o melhor e ver até onde se pode chegar. Mas não se pode ir para lá a pensar: ‘Vou vencê-lo’. Isso correu mal com todos os seus companheiros de equipa”.

Marko avisou que Lawson deve evitar os erros dos anteriores companheiros de equipa de Verstappen, que tiveram dificuldades com as afinações e estratégias irrealistas enquanto tentavam bater o atual campeão.

