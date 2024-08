F1, Helmut Marko: “Houve um problema com a sua equipa de engenharia de Pérez”

Sergio Perez tem tido dificuldades em ser consistente, estando a seis posições atrás do seu colega de equipa da Red Bull, Max Verstappen, na classificação dos pilotos. Apesar da sua falta de ritmo em comparação com Verstappen, a Red Bull decidiu manter Perez até ao final da época, com Helmut Marko a explicar a manutenção do mexicano.

Marko, conselheiro e diretor do programa de desenvolvimento de pilotos da Red Bull, explicou que a inconsistência de Pérez, mais do que a sua velocidade, tem sido o problema, e sugeriu que um problema com os engenheiros poderia ter contribuído para as suas dificuldades. Marko também observou que a escolha de um piloto mais jovem poderia ter levado ao esgotamento devido à imensa pressão. A Red Bull espera que Perez consiga encontrar consistência nas pistas onde já teve um bom desempenho, o que é crucial para garantir o terceiro campeonato consecutivo de construtores.

“O principal problema com Perez é a falta de consistência”, explicou Marko. “A velocidade esteve presente em quase todas as sessões ou partes da corrida, e analisámos as próximas pistas, que são pistas onde ele foi rápido no passado. Houve também um problema com a sua equipa de engenharia, que também pode ter afetado o seu desempenho”, acrescentou, embora não tenha explicado em pormenor qual era o problema e como poderia ter afetado o ritmo de Perez. “Nesta situação, achámos melhor mantê-lo, porque se tivéssemos escolhido um piloto jovem, ele teria enfrentado uma pressão imensa e poderia ter-se esgotado rapidamente”, disse Marko. “O Pérez já ganhou em Baku antes; é uma pista que ele adora. Ele também foi rápido em Monza. Tendo em conta estas caraterísticas, o know-how e afins, se ele for um pouco mais consistente, os pontos estão lá. Se Max também vencer novamente, os pontos para o campeonato de construtores estarão garantidos”, concluiu.