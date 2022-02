F1, Helmut Marko: “Hamilton sabe que não pode dar o mais pequeno espaço a Verstappen” | AutoSport

Helmut Marko, conselheiro da equipa de Fórmula 1 da Red Bull, explicou numa entrevista à publicação AutoRevue, que o campeão do mundo de 2022 da disciplina, Max Verstappen, tem algumas semelhanças com Ayrton Senna e Michael Schumacher, sendo uma delas a força de vontade do piloto, que faz toda a diferença em corrida.

“A volta de qualificação de Max em Jidá vem-me à mente, mesmo que não tenha resultado. Podia-se ver que ele estava a forçar o carro com tanta determinação, era até visível”, disse Marko à publicação, acrescentando que “nas corridas, Hamilton sabe que não pode deixar o mais pequeno espaço aberto para Verstappen. Já está a meter-se quando o outro tipo nem sequer o consegue ver no espelho retrovisor. Esta incrível força de vontade com o talento necessário faz toda a diferença”.

O austríaco disse ainda que não é possível comparar Max Verstappen com as duas lendas da Fórmula 1, mas que os 3 partilham também o foco na vitória. “É impossível compará-los porque são períodos diferentes, mas o que todos eles têm é um foco completo – também se pode chamar-lhe imprudência. Não há nada mais do que, ‘quero ganhar e farei tudo por isso'”.