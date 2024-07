F1, Helmut Marko: “Há pilotos na grelha que estagnaram”

Helmut Marko, responsável pelo Programa de Desenvolvimento de Pilotos da Red Bull desde 1999, criticou os pilotos de F1 que, na sua opinião, estão estagnados e a bloquear as oportunidades dos jovens talentos.

Apesar de as equipas estarem a tornar-se mais avessas ao risco, Marko apoia a promoção de jovens pilotos, salientando o seu potencial de melhoria relativamente a pilotos estabelecidos, mas com desempenhos inconsistentes.

“Não posso citar nomes, mas há pilotos na grelha que estagnaram e são um pouco melhores ou piores, dependendo do seu estado de espírito”, escreveu Marko na sua coluna da Speedweek. “Eles bloqueiam o caminho para os jovens pilotos. As equipas também têm medo dos juniores. Claro que os jovens cometem erros, mas prefiro que alguém cometa erros e seja uma esperança para o futuro do que não haver mais melhorias”.

Marko elogiou a próxima promoção de Oliver Bearman para a Haas, citando o seu forte desempenho como substituto na Ferrari.

“Com Oliver Bearman, ele estava no lugar certo na hora certa e vai subir para a Fórmula 1 no próximo ano”, disse Marko. “A sua corrida na Ferrari mostrou-lhe o seu futuro na F1, mas se olhássemos para os seus resultados na Fórmula 2, as coisas pareceriam muito piores para ele. Mas é bom que os jovens estejam a entrar na Fórmula 1, sou absolutamente a favor disso.”

Marko destacou também o sucesso de Isack Hadjar na F2 e a promissora estreia de Arvid Lindblad na Fórmula 3 como perspetivas de futuro, notando o seu potencial para a Fórmula 1. A Red Bull pretende dar prioridade ao desenvolvimento dos juniores, avaliando talentos como Hadjar, Lindblad e Ayumu Iwasa, que se tem destacado na Super Formula.