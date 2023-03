F1, Helmut Marko: “Gostava de um ano aborrecido, mas não acredito que o seja” | AutoSport

A Red Bull parece encaminhar-se para uma época de sucesso e as outras equipas parecem algo resignadas nesta primeira fase. Mas Helmut Marko não parece acredita no domínio completo da sua equipa.

Segundo o responsável da Red Bull, o ano não será aborrecido, ao contrário do que desejava:

“Não me importaria se fosse um ano aborrecido, mas não acredito que seja. É apenas uma corrida, e é também uma corrida específica por causa do asfalto [abrasivo]. Todas as corridas são diferentes. Jidá é muito mais rápido, por exemplo, e outras equipas também desenvolverão os seus carros. Eles não estão a dormir. Penso que, neste momento, a Ferrari é o motor mais rápido, mas de que serve o motor mais rápido ajuda se não for fiável? Mas sim, a velocidade máxima é como é e nós temos de lidar com ela. Também, se chegarmos a um circuito como Monza, vamos ver o que acontece”.