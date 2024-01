F1: Helmut Marko garante continuar na Red Bull “como planeado” | AutoSport

Helmut Marko vai manter-se como consultor da Red Bull na próxima temporada de 2024, confirmou o próprio depois das reuniões com os responsáveis do grupo que anteriormente tinha dado a saber.

Durante a temporada ganhou força o rumor sobre a possibilidade de Marko sair da Red Bull, resultado da luta interna entre este e Christian Horner. À publicação austríaca oe24.at, Marko explicou, em dezembro, que o seu papel dentro da estrutura seria discutido durante as reuniões com os responsáveis do grupo e que nada era certo. No entanto, poucos dias antes do final do ano, Marko disse à mesma publicação que ficou acordado que “tudo continua como planeado” em 2024.

O consultor da Red Bull garantiu que não sentir pressão por ter de enfrentar uma temporada com 24 provas, insistindo que estará a “fazer o meu trabalho para a Red Bull Racing desde as 11 da manhã de sexta-feira até domingo à noite e estou ansioso por isso”.

