F1, Helmut Marko: “Foi um grande gesto por parte da Mercedes” | AutoSport

Se do lado da Mercedes o desconforto pelo que sucedeu em Abu Dhabi se mantém, do lado da Red Bull parece haver vontade de enterrar o “machado de guerra”. Helmut Marko elogiou o gesto da Mercedes de retirar o apelo à decisão dos comissários no último GP do ano.

“Só posso dizer que este foi um grande gesto da Mercedes”, disse Marko ao La Gazzetta dello Sport. “Hamilton teve definitivamente azar, mas nós também tivemos em Silverstone, em Budapeste e em Baku. É assim que as corridas são, mas eu compreendo a desilusão”.

Quanto ao que aconteceu na corrida, Marko defende que o diretor de corrida deve ter mais apoio:

“O novo presidente da FIA terá de criar um novo sistema que ajude [Michael] Masi, porque ele não pode fazer tudo sozinho”, disse Marko. “Neste momento, há demasiada pressão sobre os seus ombros. Penso, por exemplo, que os chefes de equipa não deveriam poder falar com Masi através de uma linha directa durante uma corrida. Além disso, as regras precisam ser simplificadas. Foram tomadas demasiadas decisões que nos desagradaram ou a nós ou à Mercedes. É preciso que haja mais uniformidade nos julgamentos”.