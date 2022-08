F1: Helmut Marko fecha a porta à saída de Pierre Gasly | AutoSport

Com a Alpine a procura de um substituto para o lugar de Fernando Alonso em 2023, são várias as opções que a equipa está a explorar. Um dos nomes que tem sido referido é o de Pierre Gasly, mas o francês tem contrato com a Red Bull e Helmut Marko, conselheiro da equipa, já deixou claro que a saída do piloto não vai acontecer, ou a acontecer, será muito difícil.

Surgiram rumores de que o contrato de Gasly tinha uma cláusula que permitiria a sua saída, mas Marko já negou categoricamente isso, em declarações ao Sport 1:

“Não há cláusula de saída para Gasly”, disse Marko claramente. “Não havia nenhuma antes das férias de verão e não haverá nenhuma depois das férias de verão”.