F1: Helmut Marko falou com Pierre Gasly antes da renovação de Sergio Pérez | AutoSport

A renovação de Sergio Pérez foi anunciada logo após o GP do Mónaco e fechou o alinhamento da Red Bull até 2024. Com isso, pilotos como Pierre Gasly e Alex Albon ficaram a saber que não teriam lugar na equipa a médio prazo. Helmut Marko falou com Pierre Gasly antes de renovar com Pérez, sendo que o francês muito provavelmente irá procurar outras alternativas para o seu futuro. No entanto, Marko diz que, para o ano, a melhor opção para Gasly é manter-se na Alpha Tauri:

“Antes da assinatura, é claro, falei com o Gasly, expliquei-lhe a situação e, sim, teremos de ver o que acontece com Gasly depois de 2023 [quando termina o seu contrato]. Qual seria a alternativa [se Gasly saísse antes do fim do contrato]? Não creio que neste momento exista qualquer alternativa para ele que seja significativamente melhor do que AlphaTauri”.