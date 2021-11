F1: Helmut Marko fala da diferença entre Max Verstappen e Sergio Pérez | AutoSport

Sergio Pérez tem lugar assegurado na Red Bull para a próxima época e a equipa está contente com o aumento do rendimento do piloto desde que assinou novo contrato com a estrutura austríaca.

Pérez foi contratado para dar mais experiência, na esperança de ele ser finalmente o colega de equipa capaz de acompanhar Max Verstappen, depois dos problemas com Pierre Gasly e Alex Albon. O arranque de Pérez não foi o melhor, mas aos poucos o mexicano tem subido de rendimento e até se aproximou de Valtteri Bottas na luta pelo terceiro lugar.

A decisão de renovar com Pérez foi pensada precisamente para dar mais estabilidade ao piloto e permitir que este pudesse ir para a pista sem medo de errar. Quem o admitiu foi Christian Horner, citado pelo Auto Motor und Sport:

“Sentamo-nos durante as férias de verão e percebemos que conseguiríamos um Checo melhor se lhe desse segurança. A segunda metade da temporada prova que estamos certos. O Checo melhorou muito.”

A melhoria foi visível mas ainda não é suficiente para que Pérez seja uma ameaça a Verstappen e Horner explicou as diferenças:

“Max ganha sempre nas curvas lentas e médias. Às vezes, até dois décimos num único setor. O eixo traseiro de nossos carros sempre fica nervoso ao travar. Ao contrário dos outros pilotos, Max não se importa com isso. Já os outros perdem a confiança e ficam inseguros. Talvez Max nem perceba esse nervosismo no carro e simplesmente passe por cima dele. “

O diretor esportivo Helmut Marko confirma isso: “Max é rápido em qualquer carro. Coloque algo na frente dele e ele estará em alta velocidade na segunda volta. Pérez demora mais a adaptar-se”.