F1, Helmut Marko explica onde Max Verstappen é mais rápido do que Sergio Perez | AutoSport

Helmut Marko explicou onde Max Verstappen está a ser mais rápido do que Sergio Perez: quando piores são as condições, maior é o fosso entre o holandês e o mexicano: “Quanto mais extremas estiverem as condições, melhor o carro se porta a um nível aerodinâmico. Isto significa também dizer que o carro é suscetível ao vento, e na primeira corrida na Áustria, por exemplo, houve muitas rajadas de vento, especialmente na Curva 7 e o Max lida melhor com isso, enquanto o Sergio perde segundos. Essa é também a diferença entre Hamilton e o [Valtteri] Bottas. O carro torna-se demasiado ‘leve’ para pilotar”