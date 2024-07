F1: Helmut Marko explica o que falhou na Red Bull, no GP da Hungria

Helmut Marko entendeu a frustração de Max Verstappen durante o GP da Hungria, admitindo que a estratégia da Red Bull falhou e que a atualização do RB20 se revelou insuficiente.

Verstappen, reclamou muito da estratégia, com a sua agressividade no rádio a ser criticada. Mas Marko reconheceu que a equipa cometeu um erro de cálculo que comprometeu a corrida do #1:

“A principal falha foi termos subestimado o delta necessário para ultrapassar”, disse Marko citado pelo GrandPrix247, após a corrida de Budapeste, no domingo. “A nossa estratégia baseava-se na ideia de que, com o pneu certo, poderíamos ultrapassar como no ano passado, mas isso não aconteceu. Sobrestimámos as possibilidades de ultrapassagem na corrida. Pensámos que funcionaria com pneus melhores, mas as ultrapassagens eram quase impossíveis. Aceitámos conscientemente o undercut da Mercedes porque pensámos, tal como antes, que seríamos mais rápidos com pneus novos, mas simplesmente não conseguimos ultrapassar Hamilton. Por isso, perdemos o terceiro lugar e também devolvemos o lugar após o incidente da primeira volta, só para jogar pelo seguro. Não teríamos batido a McLaren, mas poderia ter sido muito mais perto”, admitiu o austríaco.

Foto: Philippe Nanchino/ MPSA