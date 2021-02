F1, Helmut Marko: “Esperamos que Perez perca apenas 2 ou 3 décimos para Max”.

Helmut Marko voltou a atribuir o favoritismo à Mercedes e fez o prognóstico quanto às diferenças de andamento entre Max Verstappen e Sérgio Pérez.

Para o conselheiro da Red Bull, a diferença entre os dois pilotos deverá ser menor do que no ano passado, com Alex Albon:

“Esperamos estar na frente, mas a Mercedes é claramente a favorita”, disse Marko à F1-Insider.com. “Afinal, eles ganharam todos os títulos desde a era híbrida em 2014. Esperamos que ele Perez perca apenas dois ou três décimos para Max – e não cinco”.

No que diz respeito à preparação física ambos os pilotos estão em boas condições e os resultados das avaliações físicas foram positivos: “Se os resultados tivessem sido maus, eu teria ouvido algo”, disse Marko.

Marko dá assim o mote para a época onde se espera que Verstappen continue a ser a estrela da equipa. Pérez tem muito trabalho pela frente com a adaptação a uma nova realidade, mas o mexicano terá certamente vontade de provar que a diferença entre ambos pode ser ainda menor.