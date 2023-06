F1, Helmut Marko espera avaliar Daniel Ricciardo durante teste após Silverstone | AutoSport

A Red Bull vai avaliar o desempenho de Daniel Ricciardo no teste da Pirelli marcado para depois do Grande Prémio da Grã-Bretanha. A sugestão foi de Helmut Marko e surgem alguns dias após o piloto australiano ter admitido que seria bom voltar ao lugar de piloto principal na Red Bull.

Helmut Marko confirmou à publicação ORF o teste com Daniel Ricciardo. “Teremos Ricciardo no carro durante três dias depois de Silverstone, durante o teste de pneus, e então poderemos avaliar como Ricciardo realmente está”, disse o responsável da Red Bull.

Logo após o GP do Canadá, onde Sergio Pérez voltou ter uma má qualificação e na corrida não conseguiu acompanhar os Ferrari, Marko tinha afirmado ao podcast F1 Nation que “Max [Verstappen] é um piloto tão forte que pelo menos o Checo [Sergio Pérez] já sobreviveu durante dois anos, é preciso ver as coisas desta forma”.

Não se deve pensar que Ricciardo possa substituir Pérez no final da época, que até seria algo que a equipa de Milton Keynes costuma fazer com alguma frequência, mas o conselheiro da Red Bull já nos habituou a pressionar pilotos e técnicos de ambas as equipas através de declarações públicas. Deverá ser mesmo isso que acontece neste caso, sendo também certo que o piloto mexicano atravessa uma fase complicada da temporada.