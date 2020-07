F1: Helmut Marko escolheria Robert Shwartzman em vez de Mick Schumacher

Robert Shwartzman tem sido uma das estrelas neste começo de época na F2. O piloto russo tem confirmado o seu potencial com grandes exibições e com vitórias. Helmut Marko está impressionado com o jovem.

Shwartzman é colega de equipa de Mick Schumacher que não tem estado ao mesmo nível.

O conselheiro da Red Bull, Marko, diz que se ele fosse o único a decidir qual jovem da Ferrari deveria subir à Alfa Romeo na próxima temporada, escolheria Shwartzman.

O austríaco disse ao F1-Insider.com: “Ele é inteligente, rápido, protege os pneus, muito especial. Se eu fosse a Ferrari, colocava-o na Alfa no próximo ano.”

Mattia Binotto, no entanto, parece inclinar-se para Schumacher se a Ferrari decidir substituir Antonio Giovinazzi na Alfa Romeo.

“Mick guia bem, melhor que no ano passado”, disse o chefe da Ferrari. “É importante que ele mostre progresso na sua segunda temporada de Fórmula 2. Ele teve um bom desempenho na Hungria, mas ainda é muito cedo para tomar decisões para o próximo ano.”

Mick Schuamcher tem do seu lado todo o hype que o nome Schumacher provoca. Tem-se revelado um bom piloto mas não causou o impacto que Shwartzman provocou logo nas suas primeiras corridas. Mais um talento que coemça a mostrar-se ao mundo.