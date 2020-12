F1: Helmut Marko enviou mensagem a Sérgio Pérez

Foram várias as pessoas a enviarem mensagem a parabenizar Sérgio Pérez pela sua conquista no último GP. Helmut Marko foi uma dessas pessoas.

O piloto mexicano admitiu que recebeu mensagem de Marko, numa altura em que o seu nome é novamente falado para a vaga da Red Bull:

“Recebi mensagens de felicitações da maioria dos chefes de equipa na F1, incluindo Helmut, por isso foi bom “, disse aos repórteres antes do Grande Prémio de Abu Dhabi.”

“E em relação a qualquer decisão, penso que o que dizem publicamente é o que está a acontecer. Eles [Red Bull] tomarão a decisão após o fim-de-semana. É o fim do ano, e é onde estamos. Por isso esperámos tanto tempo que agora mais uma ou duas semanas para conhecer o que vai acontecer, não muda assim tanto”.

“Acredito que na F1 uma corrida não muda a sua vida”, disse ele “O que tenho mostrado nos últimos 10 anos, fim-de-semana após fim-de-semana, ano após ano, com altos e baixos, mas chegando sempre ao final com resultados fortes. Com tantas oportunidades perdidas, e ainda estamos em quarto lugar no Campeonato de Pilotos. Portanto, foi um ano muito, muito forte, mas também muito crédito para a equipa, porque me deram um carro em que posso mostrar do que sou capaz, por isso é algo muito especial”.