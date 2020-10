F1: Helmut Marko entrou em contato com Nico Hülkenberg na sexta-feira

Nico Hülkenberg esteve mais uma vez presente num Grande Prémio em 2020. Novamente pela Racing Point, Hülkenberg substitui Lance Stroll que não estava a 100% no sábado, tendo ficado de fora do TL3. Para a qualificação, Hülkenberg entrou, tendo sido o mais lento, mas no domingo conseguiu levar o RP20 até à oitava posição final.

Mas, a história poderia ter sido diferente e Nico Hülkenberg poderia ter estado no RB16 da Red Bull Racing este fim de semana em Nürburgring. Helmut Marko revelou à Sport1 que telefonou ao piloto alemão na sexta-feira.

«Por um lado falei com o Nico para ser comentador quando da Servus TV em 2021. Também estive em contato com ele porque o Alex Albon teve um teste à COVID-19 inconclusivo na sexta-feira e quase que precisamos de um substituto”, afirmou Marko.

Também correm rumores de que o antigo piloto da Renault está a ser considerado para o lugar de Albon em 2021, mas Marko afirmou que «Ele [Albon] teve um bom desempenho aqui em Nürburgring, mas tem de atuar sempre».

Apesar destas palavras, Marko não nega que o lugar de Albon possa ter outro dono em 2021, afirmando que «para além dos nosso pilotos, o Pérez e o Hülkenberg estão disponíveis».

Quando questionado sobre as suas hipóteses de substituir Albon no próximo ano, Hülkenberg respondeu: «São muito pequenas. A Red Bull está sempre do lado dos pilotos da equipa júnior. Mas, na Fórmula 1 nunca se sabe, nem sempre o desempenho é o que importa. Muitas vezes há outros fatores que desempenham um papel realmente importante na escolha».