F1, Helmut Marko encantado com Yuki Tsunoda

Ponto prévio: Yuki Tsunoda foi uma das estrelas do teste no Bahrein, especialmente no último dia em que fez o segundo melhor tempo do teste, mas o japonês pode ter feito batota. Fotos na internet mostram Tsunoda a abrir o DRS, muito antes da zona de DRS estipulada para a pista.

Independentemente disso, que é só um ‘crono’, e todos sabem que é quase inútil olhar para as tabelas de tempos dos testes, Helmut Marko, conselheiro da Red Bull na Fórmula 1, não poupa elogios ao jovem estreante da AlphaTauri: “O Yuki Tsunoda tem 20 anos, e só esteve neste carro durante um dia e meio, mas ele ofereceu-nos um desempenho sensacional”, disse Marko em entrevista à RTL: “Claro que não se pode fazer isso sem um carro bom]. Mas acho que AlphaTauri estará perto do meio do pelotão, que está muito equilibrado. Está lá a Renault (ndr, agora Alpine), a Ferrari e também a Aston Martin. Penso que a McLaren está um pouco à frente deste grupo. Esperamos que exista ali uma dura batalha. Dependendo da pista, uma ou outra, estará na frente. Mas mais uma vez, Tsunoda foi sensacional”.