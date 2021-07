F1, Helmut Marko: “Em Red Bull Ring Lewis Hamilton destruiu a carreira de Alex Albon” | AutoSport

Alex Albon certamente que não tem grandes recordações de Lewis Hamilton. Por duas vezes o piloto da Mercedes atirou o tailandês para fora de pista em momentos fulcrais e Helmut Marko recordou esses episódios.

O primeiro desgosto de Albon com Hamilton foi em Interlagos, na época 2019, que impediu o piloto da Red Bul de subir ao pódio, que seria a cereja no topo do bolo, depois de uma época sempre em crescendo.

Seguiu-se um episódio semelhante, desta vez na Áustria, com Albon a ficar de novo a perder, o que segundo Marko definiu o caminho de Albon na F1:

“A volta 4 é famosa. Foi aí que, a meu ver, Hamilton destruiu a carreira de Albon”, afirmou Marko numa entrevista com Motorsport-Total.com. “Se Hamilton não o tivesse mandado para fora em 2020, Albon teria ganho a corrida. Então talvez tudo tivesse sido completamente diferente, porque a mentalidade e a autoconfiança desenvolver-se-iam de forma completamente diferente”.

Link para o vídeo AQUI

Está cada vez mais claro que deverá ser Sergio Pérez o escolhido para se manter como colega de Max Verstappen, com os elogios a continuarem do lado das chefias da Red Bull:

“A diferença é: Pérez tem mais consistência”, afirmou ele. “Quando ele acerta nas suas sessões de qualificação, como em Imola ou no Red Bull Ring, esses são resultados que Albon não teve. E na corrida, ele está quase ao nível de Verstappen quando tem uma corrida limpa”.