F1: Helmut Marko elogia trabalho da Liberty | AutoSport

Helmut Marko elogiou o trabalho da Liberty Media, em especial o limite orçamental e o maior envolvimento nas redes sociais. O responsável da Red Bull tem confiança de que o limite orçamental irá promover melhores corridas enquanto o maior envolvimento nas redes sociais e a série Netflix Drive To Survive ajudaram a que a modalidade chegasse a mais pessoas:

“A Fórmula 1 vai tornar-se muito mais interessante por causa do limite orçamental”, disse à Autorevue. “Além disso, há o facto de a Liberty Media ter feito e desenvolvido muito no campo das redes sociais e da Netflix”, continuou Marko. “Quando se vê o entusiasmo em torno de Sergio Pérez no México – não posso acreditar no que aconteceu lá. O mesmo se aplica a Zandvoort com Max. É um entusiasmo positivo, conseguido sem álcool ou violência”, concluiu ele.